Inhaltsverzeichnis Kurztests: Linux-Tool Flatseal, Mac-App Hookmark, Playlist-App PlaylistAI Flatpak-Konfigurationstool: Flatseal 1.8.1 Mac-Referenzwerkzeug: Hookmark 5.0.1 Playlist-Generator: PlaylistAI 2.1.0

Die drei folgenden Kurztests thematisieren kleine Problemlöser für den IT-Alltag: Ob man unter Linux einer Flatpak-Anwendung Rechte verleihen möchte, am Mac mit lokalen Links die Übersicht behalten will oder am iPhone Inspiration zur passenden Musik sucht - die hier vorgestellten Apps helfen.

Linux-Anwendungen im Flatpak-Format funktionieren eigentlich distributionsübergreifend. Probleme bereitet manchmal aber die Rechteverwaltung. Wenn den Programmen wichtige Zugriffsrechte fehlen, hilft das Tool Flatseal. Durch die App Hookmark behält der Mac-Benutzer den Überblick über wichtige Apps, Mails und Dateien. Hookmark leistet dies, indem es Dokumente, URLs und Apps auf dem Mac in einer Metastruktur verknüpft. Die verschiedenen Inhalte lassen sich dann bequem über Links aufrufen.

Die iOS-App PlaylistAI erzeugt anhand von Bildern, Bandpostern und Stimmungsbeschreibungen individuelle Wiedergabelisten für Apple Music und Spotify, die von Dienst zu Dienst besser oder schlechter funktionieren.