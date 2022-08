Inhaltsverzeichnis Kurztests: Videoschnitt-App, USB-Audio-Mischpult und dynamisches Mikrofon Videoschnitt-App: Microsoft Clipchamp Dynamisches Mikrofon: SE Electronics Dynacaster Mischpult: AVerMedia Live Streamer AX310 (Nexus)

Diese Woche dreht sich in unseren Kurztests alles um praktische Helfer, die Sie bei der Umsetzung kreativer Ideen in Bild und Ton unterstützen sollen. Einen leichten Einstieg in die Welt der Videobearbeitung mit vielen inspirierenden Vorlagen verspricht Microsofts webbasiertes Schnittprogramm Clipchamp. Wie weit man tatsächlich damit kommt, haben wir ausprobiert.

Legen Sie Wert auf richtig guten Klang beim Aufnehmen? Gesang, Podcast-Aufnahmen und Co. soll das dynamische Mikrofon Dynacaster von SE Electronics radiotauglich einfangen. Wir haben einen Soundcheck gemacht und das bewährte Studiomikro SM 7B von Shure zum direkten Vergleich herangezogen.

Der letzte Kandidat auf unserem Prüfstand, das USB-Mischpult Live Streamer AX310 von AVerMedia, soll dabei helfen, Live-Streams zu optimieren. Ob wir mit Lautstärkekorrekturen, Szenenwechsel und Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden waren, erfahren Sie in diesem Artikel.