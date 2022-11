Inhaltsverzeichnis Kurztests: Notiz-App, Hörbuch-Player und Linux-Distribution UpNote: Einfache Notiz-App BookPlayer: App für Hörbücher Fedora Linux 37

Zwei Apps und eine Linux-Distribution: Darum gehts in dieser Woche in unseren Kurztests. Den Anfang macht UpNote: Die Notizen-App steht jederzeit bereit, bis unverhofft eine geniale Idee auftaucht. Die notierten Geistesblitze legt sie auf Wunsch in der Cloud ab, einen Online-Zwang gibt es aber nicht. Was die App noch alles kann, klären unsere Kurztests.

Ebenfalls eine gute Idee ist es, mal wieder ein Hörbuch zu hören. Das unterhält prächtig – oder hilft beim Einschlummern. Damit die Erzählerin nicht die ganze Nacht erzählen muss, verfügt die App BookPlayer über einen Timer. Weitere praktische Funktionen ergänzen den Player.

Zuletzt geht es noch um die Linux-Distribution Fedora 37. Freunde des Minirechners Raspberry Pi 4 dürfen sich freuen, denn er steht nun auf der Liste offiziell unterstützter Hardware. Nutzer mit AMD-Grafik dürften jedoch mit der unvollständigen Hardwarebeschleunigung unzufrieden sein.