Inhaltsverzeichnis Kurztests: Online-Umfragedienst, digitale Unterschriften und Terminfindungs-Tool Tallys Umfragedienst Signius Remote Signing Terminfindungs-Webdienst

Die Corona-Pandemie hat viele Arbeitsprozesse ins Homeoffice verlegt und dabei gezeigt, dass einige Dinge keine physische Anwesenheit benötigen. Abgesehen von den mit der Zeit alltäglich gewordenen Videocalls stellen wir Ihnen drei Tools für Umfragen, Unterschriften und Terminabsprachen vor. Mit Tally lassen sich zum Beispiel im Handumdrehen hübsche Onlineformulare anlegen und Umfragen durchführen. Viele Funktionen sind gratis und erfordern weder Stift noch Papier.

Mit Signius Remote Signing signiert man PDF-Dokumente digital, nachdem man sich einmalig online ausgewiesen hat. So müssen Unterlagen für eine einfache Unterschrift nicht per Post hin und her geschickt werden.

Die kostenlose Web-App Termino hilft, Terminvorschläge abzustimmen. Außerdem bringt sie ein Buchungsmodul mit, etwa für Meetings vor Ort oder per Teams beziehungsweise Zoom.