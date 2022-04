Inhaltsverzeichnis Kurztests: Zwei Kopfhörer und ein Mitschnitt-Mikrofon Over-Ear-Kopfhörer HE400se von Hifiman Bluetooth-Kopfhörer Aonic 40 von Shure Mitschnitt-Mikrofon OnyxGO Mic von Mackie

In unseren Kurztests gehts diese Woche ums gesprochene und gehörte Wort: Wir haben uns zwei Kopfhörer genauer angeschaut, einen mit Kabel, einen mit Bluetooth. Außerdem haben wir ein Mikrofon mit App-Unterstützung getestet. Die offenen Over-Ears HE400se von Hifiman sind für magnetostatische Kopfhörer vergleichsweise günstig. Allerdings merkt man schon direkt nach dem Auspacken, dass der Hersteller in dieser Preisklasse Kompromisse eingehen muss.

Shure hat schon einen guten Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung im Angebot – nun kommt der günstigere Vertreter Aonic 40 mit Klappscharnier zum Test. Gegen eine ähnlich teure Konkurrenz punktet er vor allem mit seinem komfortablen Sitz. Dank der Klappscharniere kann man ihn außerdem gut einpacken und mitnehmen.

Das OnyxGO Mic von Mackie ist so groß wie eine 9-Volt-Batterie und nimmt per Bluetooth alle Töne unabhängig vom Einfallswinkel auf. Die zugehörige App für iOS und Android transkribiert die aufgenommenen Telefonate, Interviews oder den Karaokegesang automatisch. Die Aufnahmen lassen sich in den Formaten WAV, AAC und MP3 exportieren und die Untertitel als SRT-Datei.