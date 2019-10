Inhaltsverzeichnis Kurztests: PIN-geschützter USB-Stick, smartes Vorhängeschloss und Fotobuch-App USB-Stick mit PIN-Schutz Datashur Pro2 Smartes Vorhängeschloss Abus Touch Fotobuch-App Motif für Apple Fotos

Wer sensible Daten auf einem USB-Stick mitnimmt, sollte sie vor unbefugtem Zugriff schützen. Das erledigt man mit dem Datashur Pro² von iStorage, der sämtliche Inhalte verschlüsselt und erst nach PIN-Eingabe preisgibt.

Ein Vorhängeschloss anstatt mit einem Schlüssel per Fingerabdruck öffnen? Abus hat so ein Gadget im Programm, das sich vor allem für den Einsatz am Kellerschloss anbietet und bis zu zehn Fingerabdrücke erkennt.

Für Apple Fotos gibt es seit kurzem die Erweiterung Motif, mit der man in kürzester Zeit schicke Layouts für Fotobücher erstellt. Die über den Dienst georderten Bücher haben eine hohe Qualität.