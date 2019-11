Inhaltsverzeichnis Kurztests: PaintShop Pro 2020, Fenstermanager und PC-übergreifende Maussteuerung Corel PaintShop Pro 2020 ShareMouse 5 FancyZones

Corel PaintShop Pro 2020 kommt mit einem neuen Arbeitsbereich zur Foto-Entwicklung, der auch für die Fingerbedienung geeignet ist. SmartClone-Werkzeug und Verfeinerungspinsel sollen Auswahl und Montage vereinfachen.

ShareMouse erlaubt die Steuerung von bis zu neun Windows-PCs und/oder Macs mit nur einer Tastatur und Maus – ohne extra KVM-Hardware.

Auf großen Monitoren lässt sich besser arbeiten, wenn man sie in virtuelle kleinere Flächen unterteilt. Windows selbst bietet dazu nur eine Viertelung an, doch Microsoft liefert auch das flexiblere Tool FancyZones in der Neuauflage der PowerToys.