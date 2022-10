Inhaltsverzeichnis Kurztests: SSD-Kühler mit Lüfter, Nackenlautsprecher und Raumklimasensor SSD-Kühler: Jiushark M.2-Three Nackenlautsprecher: Panasonic SC-GN01 Raumklimasensor: Shelly Plus H&T

In dieser Woche drehen sich unsere Kurztests um einen SSD-Kühlkörper samt Lüfter, einen Nackenlautsprecher für Surround-Sound und einen WLAN-Raumklimasensor fürs Smart Home.

Der Jiushark M.2-Three kombiniert Kühlkörper und Lüfter, um schnelle PCIe-SSDs vor zu hohen Temperaturen zu schützen. Im Test gelang ihm das, einen Haken gibt es aber dennoch. Wenn das Problem nicht zu hohe Temperaturen, sondern empfindliche Nachbarn sind, kann der Nackenlautsprecher Panasonic SC-GN01 für Abhilfe sorgen. Damit müssen Sie Ihre Heimkinoanlage nicht aufdrehen, um in den Genuss von Surround-Sound zu kommen.

Wollen Sie nebenbei Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Auge behalten, bietet sich der Shelly Plus H&T an. Im kleinen Kunststoffgehäuse stecken Raumklimasensoren und ein E-Ink-Display, das die Messwerte anzeigt. Per WLAN nimmt er Kontakt zu anderen Smart-Home-Komponenten auf – und das auf Wunsch ganz ohne Cloud.