Inhaltsverzeichnis Kurztests: Smarte Tierfutterstation, Punktschweißgerät und Android-Auto-Adapter Smart Pet Feeder C1 CP01 Punktschweißgerät mit Akku Motorola MA1

In den Kurztests sind diesmal praktische Helfer für unterwegs und zu Hause: Der Smart Pet Feeder C1 von Aqara füllt per App, Sprache, Zeitplan oder Sensor Haustiernäpfe mit Trockenfutter. Wer Aqaras Smart-Home-System nutzt, kann das Gerät wie gewohnt in die bereits vorhandene App einbinden.

Eine tragbare Powerbank, die nicht nur Handys lädt, sondern außerdem als Punktschweißgerät in der Elektronikwerkstatt dient, bietet das CP01 Punktschweißgerät. Es erweitert die Reparaturmöglichkeiten durch den Austausch defekter Zellen und bearbeitet Batteriegeräten mit kurzen Stromstößen von bis zu 1000 Ampere bei 4,2 Volt.

Neuere Autos sind oft mit Android Auto kompatibel – meist allerdings ausschließlich per Kabel. Mit dem Wireless-Dongle MA1 von Motorola geht das aber drahtlos. Dafür müssen Sie nur das Gadget in die USB-Buche Ihres Autos stecken. Anschließend können Sie Android Auto verwenden, ohne das Handy aus der Tasche zu ziehen.