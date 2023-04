Inhaltsverzeichnis Kurztests: Systemmonitor, Docker-Helfer und ein Bildschirmrekorder im Browser Systemmonitor: bpytop, btop++ Docker-Helfer: Lazydocker Screenrecording-Web-App: Snipclip

Task-Manager-Vielnutzer, Docker-Fans und Tutorial-Ersteller finden in unseren Kurztests nützliche Software. Den Anfang macht der übersichtliche Systemmonitor bpytop. Er ordnet die wichtigsten Daten in strukturierte und farbenfrohe Kästchen ein – etwa die CPU-Auslastung, die laufenden Prozesse oder den freien Speicherplatz der Laufwerke. Denn nichts nimmt mehr Zeit weg als einen Prozess in einem unübersichtlichen und willkürlich abstürzenden Systemmonitor zu suchen.

Docker-Nutzer finden in Lazydocker eine übersichtliche Bedienoberfläche, mit der sie Container mit Klicks statt langwierigen Konsolenbefehlen verwalten können. In einem Terminal-Fenster sieht man laufende Container, Images und Volumes. Ein weiteres Menü bietet Nutzern Optionen an, mit denen sie die jeweiligen Container stoppen, neu starten, entfernen oder eine Shell öffnen können.

Um den Desktop für ein Video-Tutorial zu filmen, braucht es keine extravagante Software. Das zeigt der webbasierte Bildschirmrekorder Snipclip. Diesen nutzt man ganz ohne eine Installation oder Nutzerregistrierung. Außerdem kann Snipclip das Mikrofon aufnehmen. Nach der Aufnahme speichert Snipclip die Videodatei im WebM-Dateiformat. Eine einminütige Aufnahme ist etwa 10 MByte groß.