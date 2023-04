Inhaltsverzeichnis Kurztests: USB-Bluetooth-Dongle, In-Ear-Kopfhörer und Raw-Konverter USB-Bluetooth-Dongle: Creative BT-W4 In-Ear-Hörer: Mackie MP-20TWS Raw-Konverter: DxO PureRaw 3 Artikel in c't 9/2023 lesen

In den Kurztests sind diesmal ein Bluetooth-Audio-Dongle für Gamer, In-Ear-Kopfhörer für Bass-Liebhaber und eine Lightroom-Erweiterung für RAW-Fotografen. Los geht es mit Creatives Audio-Transmitter BT-W4: Durch den Bluetooth-Codec aptX Adaptive weist das Dongle geringe Latenzen auf, mit vielen Spielkonsolen und Betriebssystemen kompatibel und kann so vor allem bei Gamern punkten. Auf Knopfdruck wechselt der BT-W4 zwischen bis zu vier Geräten.

Als weiteres Bluetooth-Audio-Gerät sind die In-Ear-Kopfhörer MP-20TWS von Mackie dabei. Sie klingen trotz kräftigem Bass klar und präzise, außerdem schirmen sie vor brummenden Geräuschen per ANC ab. Die Akkulaufzeit der Kopfhörer überzeugt, ihr Zubehör ist allerdings nicht für jeden geeignet.

Mit der Software PureRaw 3 von DxO steht deren Verbesserung von RAW-Bildern nun auch in Adobe Lightroom zur Verfügung: Noch vor dem Import in Lightroom werden Objektivfehler und Bildrauschen aus den Fotos entfernt. Dafür ist dank künstlicher Intelligenz kein Fingerspitzengefühl notwendig. Außerdem klinkt sich die Bildkorrektur-Software in Windows Explorer und macOS Finder ein und steht auch dort zur Verfügung.