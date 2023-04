Inhaltsverzeichnis Kurztests: USB-Festplatte mit 22 TByte, tragbares Touchdisplay und Wi-Fi-6-Stick USB-Festplatte: Western Digital My Book Touchdisplay: Viewsonic TD2465 USB-WLAN-Stick: Edimax EW-7822UMX Artikel in c't 8/2023 lesen

Diesmal gibt es Hardware in den Kurztests, mit denen Sie Ihren PC mehr Speicherplatz, schnellere Datentransfers und eine Toucheingabe verpassen. Wer besonders viel Platz auf seiner Festplatte benötigt, aber wenig Platz im Gehäuse oder auf dem Schreibtisch hat, der wird womöglich mit Western Digitals USB-Festplatte My Book mit 22 TByte Kapazität sein Glück finden. Abgesehen vom Lärm haben wir kaum etwas auszusetzen.

Der kontraststarke Touchmonitor Viewsonic TD2465 nimmt nicht nur Befehle per Fingertipp präzise entgegen, er ist dank einklappbarem Standfuß auch flexibel bei der Standortwahl. So eignet sich der 24 Zoll große Bildschirm beispielsweise für den Einsatz auf Messen oder an Service-Points.

Eine flotte Verbindung zum Nachrüsten auch für ältere PCs und Laptops verspricht der USB-WLAN-Stick EW-7822UMX von Edimax. Er bringt modernes Wi-Fi 6 mit und ist besonders für Windows-Nutzer eine Überlegung wert. Unter Linux bereitet der Treiber jedoch noch Sorgen.