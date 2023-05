Inhaltsverzeichnis Kurztests: USB-Gehäuse für SSDs, Handyhalter mit KI und mobiler Audiorecorder Orico M2PJM-C3-GY-BP Obsbot Me Tascam Portacapture X6

In den Kurztest gibts dieses Mal Gadgets für Videofreunde, für Audioaufnehmer und für alle, die noch alte M.2-SSDs herumliegen haben. Für letztere stellen wir das SSD-Gehäuse Orico M2PJM-C3-GY-BP vor. Es nimmt M.2-SSDs mit SATA- oder PCIe-Controller auf und bindet diese per USB schnell an den PC an. So lassen sich die SSDs unterwegs als Speicher nutzen.

Wer von sich Videos mit dem Handy aufnimmt, möchte meist auch bei Bewegungen im Bild bleiben. Die Smartphone-Halterung Obsbot Me erledigt das per KI automatisch. Die Halterung besteht dabei aus einem elektromechanischen Korpus mit 120-Grad-Weitwinkelkamera. Per eingebauter Kamera folgen der Korpus und damit auch das eingeklemmte Handy der anvisierten Person. So bleibt man bei Sportaufnahmen, beim Livestreaming oder in Videokonferenzen immer im Fokus.

Mit dem Tascam Portacapture X6 zeichnen Sie dank rauscharmer Mikrofone unterwegs Gespräche und Musik professionell auf. Das Portacapture X6 überzeugt durch hervorragende Aufnahmequalität, übersichtliche Bedienung und nützliche Zusatzfunktionen. Die Aufnahmen lassen sich direkt am Gerät verändern: Man spielt etwa zwei Jingles für Live-Podcasts ein oder mischt alle Spuren fertig ab. Die Akkulaufzeit schwankt zwischen 5:30 und 13:30 Stunden – je nach Mikrofonbestückung.