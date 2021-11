Inhaltsverzeichnis Kurztests: Videoleuchte mit App, ITX-Spielergrafikkarte und HDMI-Audio-Extractor Videoleuchte mit App-Steuerung: Streamer Deluxe Control Kit Spielergrafikkarte für Full HD: Asrock Radeon RX 6600XT Challenger ITX HDMI-Audio-Extractor: VAX04101 HDMI eARC Pass Switch 4x1

Die Videoleuchte Streamer von GLP lässt sich per App am PC einstellen, über den Browser aus der Ferne steuern und an einem externen USB-Netzteil betreiben. So viel Flexibilität hat ihren Preis.

Asrocks kompakte Spielergrafikkarte Radeon RX 6600 XT Challenger ITX liefert effizient genug 3D-Power für Full HD mit höchsten Details.

Wer seine Atmos-Soundbar mit eARC-HDMI bespielen muss, braucht einen geeigneten Fernseher – oder doch nicht?