Inhaltsverzeichnis Kurztests: Videos aufzeichnen, Fotoshows erstellen und Designs erstellen Videodienst Loom Fotoshow-Software Magix Photostory Deluxe Grafikdesignplattform Canva

Loom erinnert an Youtube und zeichnet Videos so einfach auf wie eine Sprachnachricht. Damit können Sie etwa Tutorials und Präsentationen erstellen oder Codefeedback per Video einholen.

Magix trimmt sein Fotoshow-Programm Photostory Deluxe auf effiziente Bedienung, unter anderem mit einem überarbeiteten Storyboard. Aus Einzelbildern wird so eine animierte Fotoshow samt Musik und Effekten.

Canva bietet Kreativ-Teams eine Möglichkeit, verschiedene digitale Leinwände frei zu gestalten. Sind im Team weniger als 5 Personen, zahlt man 9 Euro im Monat. Dafür erhält man zudem mehr Vorlagen, Bilder und eigene Schriftarten.