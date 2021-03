Inhaltsverzeichnis Kurztests: Zeiterfassungstool, Desktop-Übersetzer und Hall-Effekt-Plug-in WakaTime Promt 21 Master NMT Englisch-Deutsch Hofa IQ-Reverb 2

Wer viel Zeit mit dem Programmieren verbringt und vielleicht sogar für unterschiedliche Projekte, verliert schnell den Überblick, was wie viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das Zeiterfassungstool WakaTime integriert sich in verschiedene IDEs und stoppt die Zeit, in der Sie in die Tasten hauen.

Der Desktop-Übersetzer Promt 21 Master NMT Englisch-Deutsch nutzt jetzt eine neuronale Übersetzungsengine, so wie auch DeepL und Google Translate. Der Unterschied ist, dass die Quelltexte dafür nicht auf fremde Server hochgeladen werden müssen.

Das Software-Plug-in IQ-Reverb 2 von Hofa verleiht Musikproduktionen mit seinen flexibel anpassbaren Impulsantworten eine gut gestaffelte räumliche Tiefe.