Inhaltsverzeichnis Kurztests des Jahres: Geschenke-Gadgets für Weihnachten Nachrüst-Mikro Modmic Wireless Smart-Fahrradhelm Sena R1 Evo mit Lautsprecher, Mikrofon und LEDs Gymnastik-App Fitteryou mit Matte Mechanische USB-Tastatur Prime 13 von Das Keyboard The Fives: Aktivboxen mit Bluetooth von Klipsch Smartes Türschloss Ekey Uno Samsung 870 QVO: SSD mit viel Platz Outdoor-Smartwatch Instinct Solar von Garmin Gaming-Display MSI Optix MAG272CQR Funkmikroskop Zoto 4,3-Inch-LCD Wireless Microscope

Auch wenn Weihnachten dieses Jahr vielleicht nicht ganz so stattfindet wie in den vergangenen Jahren, eine Sache bleibt: Die Geschenke. Und damit kommt man wieder zur ewigen Frage, was man dem Partner, der Schwiegermutter oder dem Kumpel überhaupt noch schenken kann.

Wir haben da ein paar Vorschläge. Etwa eine Fitnessapp, die mit einer eigenen Matte fürs Training kommt. Nach all dem Homeoffice und dem Weihnachtsbraten müssen die Kilos ja wieder runter. Für mehr Spaß draußen gibts außerdem einen smarten Fahrradhelm oder gleich eine Outdoor-Smartwatch. Wer doch lieber drin bleiben will, kann sich das Gaming-Display anschauen oder sich mit dem Funkmikroskop die herangezoomten Bilder aufs Smartphone schicken lassen.

Alle vorgestellten Gadgets sind in diesem Jahr erschienen. Damit sie nicht alle Kurztests einzeln durchgehen müssen, finden Sie die Tests hier gebündelt.