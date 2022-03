Inhaltsverzeichnis Kurztests: eSIM-App, Screenshot-Tool, Stadtführungs-App Reisebegleiter Stadtentdecker Teamshots

In unseren Kurztests der Woche werfen wir diesmal einen Blick auf interessante Software für den nächsten Urlaub. Außerdem prüfen wir die neue Version eines Screenshot-Klassikers auf Herz und Nieren.

Wer im Ausland unterwegs ist und online bleiben möchte, findet in Airalo einen interessanten Mitreisenden. Wir haben uns die App für iOS und Android angeschaut, die Smartphones mit eSIM zu einem günstigen Mobilfunkzugang verhilft – wahlweise lokal, regional oder gleich global. Und wer schon in einer ausländischen Metropole unterwegs ist, kann sie dann auch gleich mit einer Stadtführungs-App erkunden. Mit Lialo geht das über den Browser oder via App.

Um von seinen Routen Screenshots und Screencasts zu erstellen, muss man sie auch aufnehmen können: Snagit verspricht, das besser zu können als Windows- und macOS-Bordmittel. Wir haben uns angeschaut, ob die App des Herstellers TechSmith das Versprechen einer besseren Video-Engine und unkomplizierteren Teamarbeit einlöst.