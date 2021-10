Inhaltsverzeichnis Kurztests iPhone-Spiele: Niedliche Zerstörer, Alien-Rätselspaß, Bike-Parcours Kuschelige Stadtzerstörung Außerirdischer Rätselspaß Gefühlvolle Überlandfahrt

Kuscheltiere versetzen New York und Tokio in Panik: Wie der Marshmallow-Man in Ghostbusters stampfen riesige Häkelfiguren durch Häuserschluchten und hinterlassen in "Giant Dancing Plushies" Spuren der Verwüstung.

Bei "Machinika Museum" muss man Alien-Artefakte analysieren und geschickt auseinanderknobeln.

"Bike Baron 2" ist der Nachfolger des Motorrad-Parcours-Megahits.