Inhaltsverzeichnis LG-Hybridnotebook im Test: Trotz 16-Zoll-Touchscreen ultraleicht Ausstattung Fazit und Testtabelle Artikel in c't 4/2022 lesen

Bei Notebooks, die man auch als Tablet nutzen kann, haben sich seit Jahren 360-Grad-Scharniere als gängige Bauform herauskristallisiert. Bei Notebooks der 13- und 14-Zoll-Größe sind sie weit verbreitet, doch einige Hersteller statten auch viel größere Geräte damit aus: Das hier getestete LG Gram 16 2-in-1 hat einen Bildschirm mit namensgebenden 16 Zoll Diagonale – und damit eine viel größere Anzeigefläche als andere Tablets.

LG geht mit seinem Hybridnotebook aber einen systemimmanenten Nachteil an: das Gewicht. Selbst große Tablets wie das iPad Pro 12,9" wiegen keine 700 Gramm, wohingegen man bei Hybridgeräten mit Tastatur und Rumpf unabdingbar mehr Masse herumschleppen muss. Und die merkt man gerade beim Tablet-Betrieb, wenn man es auf Hand und Unterarm balanciert. In diesem Zusammenhang mögen die 1,4 Kilogramm des Gram 16 2-in-1 immer noch sehr hoch erscheinen, tatsächlich sind sie aber bemerkenswert wenig: HPs ähnliches Gegenstück Spectre x360 15 bringt rund zwei Kilogramm auf die Waage, das Dell Inspiron 17 2-in-1 sogar über 2,4 Kilogramm. Das LG-Gerät liegt in der Notebookwelt eher in der Gewichtsklasse von 14-Zöllern.

Erfreulicherweise gilt das auch für die Akkulaufzeiten: Wir haben fast 22 Stunden bei geringer Systemlast und auf 100 cd/m2 heruntergeregelter Bildschirmhelligkeit gemessen; mit doppelt so hellem Display waren beim Videoabspielen immer noch über acht Stunden drin. Das sollte locker für einen Arbeitstag ausreichen, sodass man das mitgelieferte USB-C-Netzteil zu Hause lassen kann.