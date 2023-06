LMP USB-C Compact Dock 2 für MacBooks im Kurztest: Enger Begleiter

Das "Compact Dock 2" der Herstellers LMP richtet sich speziell an Besitzer von Apple MacBooks ab Baujahr 2016. Es macht sich zu Nutze, dass die beiden USB Typ-C-Buchsen bei allen MacBook Airs und MacBook Pros der letzten Jahre den gleichen Abstand haben: Es wird in beide gleichzeitig eingestöpselt.

Bei den Intel-MacBooks mit viermal Thunderbolt passt es an beiden Seiten; rechts ragt es nach hinten heraus, lässt aber den Zugang zur Kopfhörer-Buchse frei. Die Dockingstation soll auch technisch ideal ein aktuelles Apple-Notebook mit M1- oder M2-Prozessor ergänzen: Dazu lässt es zum einen den MagSafe-3-Anschluss zum Laden frei und spart vor der Audio-Buchse der MacBook-Pro-Modelle mit 14" und 16" Platz für einen nicht allzu dicken Mini-Klinken-Stecker aus.

Mit den unterschiedlich dicken Gummifüßen, die LMP beilegt, kann man das Dock so bekleben, dass es auf dem Schreibtisch die richtige Höhe für das jeweilige MacBook-Modell hat. Man kann das LMP-Dock in den zwei MacBook-Farben Silber und Space-Grau kaufen.

Wie alle anderen Hubs mit Doppelstecker (siehe Drei USB-C-Hubs speziell für MacBooks) führt es den einen Thunderbolt-Port einfach unmodifiziert durch. An dem anderen funktioniert es wie ein passives USB-C-Hub, bloß ohne Kabel. Leider bietet es dabei nur die USB-3.0-Gen1-Geschwindigkeit.

Was die Anschlüsse leisten

Mit einem MacBook Pro 14" erzielten wir an der USB-C- und den beiden USB-A-Buchsen beim Schreiben einen Durchsatz von 419 MByte/s und beim Lesen von 356 MByte/s. An allen dreien konnten wir ein iPhone 13 Pro laden, ein iPad Pro 11" aber nur an den beiden USB-A-Ports. Hat man wie beim MacBook Pro 13" und beim MacBook Air M1 keinen MagSafe-Anschluss zum Laden, kann auch die USB-C-Buchse zum Durchleiten des Stroms vom Netzteil des MacBooks (bis 100 Watt) per Power Delivery (PD) dienen.

USB-C Compact Dock 2 Hersteller: LMP // freie Schnittstellen: 1 × USB-C 3.1 Gen. 1, 2 × USB-A 3.1 Gen. 1, Gigabit-Ethernet, HDMI (4K@60Hz) // Gewicht: 106 g // Maße: 13 × 4,8 × 1,8 cm // Systemanforderung: MacBook Air oder Pro ab 2016 // Preis (Hersteller): 90 €

An HDMI konnten wir einen 4K-Monitor mit 60 Hertz betreiben, allerdings schafft es ein M1- oder M2-Prozessor (ohne Pro /Max / Ultra) dann nicht mehr, ein zweites externes Display etwa via Thunderbolt zu beliefern. Der Gigabit-Ethernet-Port erreichte mit 926 und 901 MBit/s gute Werte im Down- und Upload.

Fazit

Das Compact Dock 2 bietet technisch nicht mehr als manches USB-C-Dock mit USB-3.0-Gen1-Ports, kostet aber mehr. Optisch passt es jedoch wunderbar zu den Apple-Notebooks und reduziert das Kabelchaos etwas. Mit Gigabit-Ethernet und 4K-HDMI bietet es zudem die wichtigsten Schnittstellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(jes)