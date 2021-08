Inhaltsverzeichnis Langreichweitenfunk: LoRaWAN-Outdoor-Gateway mit LTE und GPS im Test Hardware

Software

Reichweitentest Fazit Artikel in c't 18/2021 lesen

Netze für IoT mit LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) entstehen in immer mehr Städten und LoRaWAN-Gateways für drinnen und draußen gibt es mittlerweile zuhauf. Doch wer GPS und LTE im Outdoor-Gerät haben will, muss meist kräftig drauflegen und die teureren Modelle professioneller Hersteller kaufen – die liegen nicht selten bei über 600 Euro.

Dragino bietet das DLOS8 als vergleichsweise günstige Option an: Das Komplettset bestehend aus Gateway mit vorinstalliertem LTE-/GPS-Modul, einem Netzteil, einer externen Antenne und Material zur Mastmontage kostet rund 350 Euro.

Hardware

Im Karton findet man fast alles Notwendige zum Betrieb. Auf ein Netzwerkkabel und einen PoE-Injektor (Power over Ethernet) hat der Hersteller verzichtet; kein Problem, denn das Kabel hätte in den seltensten Fällen die passende Länge und der PoE-Injektor ist nicht unbedingt nötig, wenn es am Montageort einen PoE-Switch gibt. Das zur Einrichtung beigelegte 12-Volt-Netzteil wäre verzichtbar gewesen. Professionelle Netzwerker haben in der Regel PoE-Injektoren, und selbst wenn der Hersteller eine Option als unerlässlich erachtet, wäre ein standardkonformer PoE-Injektor zur Verwendung mit anderen Geräten nachhaltiger gewesen.