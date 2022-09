Inhaltsverzeichnis Leica vs. Leica: So gut ist das Leica-Phone Xiaomi 12S Ultra wirklich Kompromiss zwischen Qualität und Größe

Effekthascherei Viele Pixel, geringe Auflösung Bildqualität der Hauptkameras im Vergleich 50 Megapixel im Vergleich Fazit

Größerer Sensor, bessere Bildqualität? Bei Smartphones wachsen die Sensoren der Hauptkameras stetig. Das gipfelt in Modellen wie dem Xiaomi 12S Ultra, das mit einem sogenannten Typ-1-Zoll-Sensor arbeitet. Dieses Chip-Format kennt man vor allem aus hochwertigen Edelkompaktkameras wie der Sony RX100 VII. Noch dazu hat sich Xiaomi Unterstützung bei dem deutschen Kamerahersteller Leica geholt, der sowohl bei der Berechnung des Objektivs als auch bei der Ausgabe der Rohdaten entscheidenden Einfluss hatte.

Ist das Xiaomi 12S Ultra damit klassischen Digitalkameras ebenbürtig und anderen aktuellen Smartphones in Sachen Bildqualität sogar überlegen? Das zeigt unsere Gegenüberstellung mit der Kompaktkamera Leica Q2 und dem Apple iPhone 14 Pro.

Momentan ist das Xiaomi 12S Ultra nicht in Deutschland erhältlich. Doch es ist davon auszugehen, dass diese Kameratechnik in künftigen (Xiaomi-)Modellen auch hierzulande zum Einsatz kommt. Andere Smartphone-Hersteller experimentieren ebenso bereits damit: Sony beispielsweise nutzt nach eigenen Angaben einen RX100-VII-Sensor in seinem Mobiltelefon Xperia Pro-I. Allerdings leuchtet die davor sitzende Optik den Chip nicht voll aus, sondern nur etwa 60 Prozent seiner Fläche. Statt der 20 Megapixel, die dieser Sensor eigentlich liefert, gibt das Xperia Pro-1 daher nur 12 Megapixel aus. Das dürfte vor allem im Zusammenspiel von Sensor und Optik begründet liegen.