Lexus NX 450h+ im Test: Teurer Plug-in-Hybrid mit Nobelanspruch

Infotainment und Assistenz

Zwei Hybride

Stromverbrauch Lexus NX 450+ im Test: Laden, Fahren, Fazit Lexus NX 450+ im Test: Technische Daten Lexus NX 450+ im Test: Preisliste

Hin und wieder werden Automarken Attribute zugeschrieben, die sich erstaunlich hartnäckig halten. Citroën wurde für herausragende Fahrwerke gelobt, BMW für seine Motoren. Mercedes stand für hochwertige Verarbeitung, Toyota für mustergültige Zuverlässigkeit. Mit der Praxis muss das nicht zwingend etwas zu tun haben: Die aktuelle C-Klasse enttäuschte mich bei Materialauswahl und Verarbeitung, BMWs Vierzylinder sind nicht schlecht, aber nichts Besonderes und der Federungskomfort in jüngeren Citroëns ist bestenfalls durchschnittlich. Und Toyotas Nobelmarke Lexus? Ich verband die Marke immer mit einer außergewöhnlichen Geräuschdämmung, beruhend auf einer Mitfahrt im ersten Lexus, der in Europa angeboten wurde. Aktueller Bestseller der Marke ist der Lexus NX. Wir haben die Version mit Plug-in-Hybridantrieb getestet.

Scheint größer, als er ist

Der Lexus NX wirkt optisch mächtiger, als er ist: Mit einer Länge von 4,66 m ist er etwa so lang wie ein VW Golf Variant und ein paar Zentimeter kürzer als ein Mercedes GLC. Das Platzangebot entspricht dem guten Durchschnitt in diesem Segment: Auch vier Erwachsene kommen ordentlich unter, der Kofferraum fasst 545 Liter. Beides liegt etwas unterhalb dessen, was Skoda im kürzeren Enyaq bietet. Die Sportsitze im NX erscheinen im ersten Moment etwas eng, haben aber reichlich Seitenhalt. Insbesondere Menschen mit breitem Kreuz empfehle ich dringend eine längere Probefahrt. In der Topausstattung "F Sport" sind nicht nur eine elektrische Verstellung, sondern auch Lederbezüge und eine Belüftung serienmäßig. Letztere könnte allerdings wirksamer und auch leiser arbeiten.

Wie in vielen Autos wirkt die Integration der Isofix-Haken zur Befestigung von Kindersitzen, als wenn jemand im letzten Moment noch an sie gedacht hat. Sie sind schlecht zu erreichen und bei der Montage sollte man vorsichtig agieren, um den Bezug nicht zu beschädigen. Nervend war im Testwagen auch die elektrische Betätigung der Heckklappe. Lexus hat an eine Taste gedacht, mit der sich die Klappe schließen und das Auto verriegeln lässt. In unserem NX aber reagierte sie hin und wieder einfach nicht.