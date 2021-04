Inhaltsverzeichnis Luxus-Kopfhörer: So klingen Modelle für 60.000 Euro Verstärker Fazit Artikel in c't 8/2021 lesen

Wenn Sie gerade mit Bitcoins ein Vermögen gemacht haben und Ihnen die Kopfhörer in der 2000-Euro-Klasse zu billig sind, können Sie bei Sennheiser und Hifiman auch den Betrag für einen Neuwagen ausgeben. Das machte uns neugierig: Wie viel besser klingen diese wohl als günstigere Modelle?

Weil die Hersteller ihre Luxuskopfhörer nicht einfach so per Post verschicken, lud uns Sennheiser für einen Vormittag in den Vorführraum des Orpheus HE 1 in der Wedemark ein. Hifiman präsentierte uns den Shangri-La einen Tag später in der Redaktion. Beide Modelle konnten wir mehrere Stunden ungestört hören, mit eigenem Equipment vermessen sowie mit anderen Kopfhörern vergleichen.

Beide Luxus-Kopfhörer setzen auf elektrostatische Wandler und werden von speziellen Verstärkern betrieben. Bei Sennheiser ist dieser im Gesamtpreis von 60.000 Euro enthalten. Hifiman verlangt für den Shangri-La 18.000 Euro, zuzüglich 32.000 Euro für den Verstärker. Individuelle Zusätze wie goldene Zierleisten sind möglich, kosten aber extra.