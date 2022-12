Inhaltsverzeichnis Marktübersicht: Drei Scan-Dienste für alte Fotos im Vergleich Lokale Anbieter

Ein Scan-Service bedarf Vorausplanung und eignet sich, wenn Sie nur wenige Aufträge haben mit jeweils möglichst vielen Bildern. Denn Grundkosten wie Versand fallen bei einer geringen Anzahl Fotos genauso an wie bei vielen Vorlagen, die digitalisiert werden sollen.

Möchten Sie also in einer Aktion ihre analogen Fotografie-Schätze scannen lassen, dann ist ein Scan-Service ein guter Partner. Denn mit eigenem Scanner ist der Arbeitsaufwand für eine große Zahl an Vorlagen enorm. Bei Hunderten von Scans kann das Vorhaben mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Dagegen lohnt es sich kaum, nur einige wenige analoge Fotos von einem Scan-Dienstleister digitalisieren zu lassen. Denn pro Auftrag müssen Sie bei den von uns vorgestellten Anbietern mit Grundkosten ab 15 Euro bis knapp 50 Euro rechnen. Ab einer gewissen Anzahl gewähren die Dienstleister zudem einen Mengenrabatt.