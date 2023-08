Inhaltsverzeichnis Marktübersicht zu Tools für Managed Monitoring aus der Cloud Das liebe Geld AWS CloudWatch und Azure Monitor Google Cloud Monitoring und Open Telekom Cloud Eye IONOS Cloud Monitoring as a Service und New Relic Server Density SaaS Monitoring und Datadog Grafana Cloud und Netdata Fazit Tabelle mit Anbieterübersicht Artikel in iX 9/2023 lesen

Ganz gleich, ob kleines Setup oder riesige virtualisierte Umgebung: Wer seinen IT-Kram in die Cloud packt, wünscht sich für diesen ein verwaltetes Monitoring seitens des Cloud-Service-Providers oder eines anderen Anbieters. In vielen Unternehmen geben beim Thema Monitoring bis heute Icinga, Zabbix und Co. den Ton an – und die können durchaus auch Cloud. Doch ist ihr Set-up mühsam und läuft oft auf die Konstruktion eines komplett neuen und zweiten Monitoringsystems zusätzlich zur On-Premises-Variante hinaus. Denn in den meisten Fällen existiert zwischen dem virtualisierten Cloud-Set-up und der konventionellen Umgebung gar kein Netzwerkpfad. Muss man also für die Cloud schon ein komplett neues Monitoring bauen, sollte es wenigstens auf der Höhe der Zeit, komfortabel und leistungsfähig sein.

Dieser Artikel liefert eine Übersicht gängiger Hosted-Monitoring-Lösungen. Neben den hauseigenen Werkzeugen der Hyperscaler kommen dabei auch proprietäre und freie Angebote zur Sprache, um ein möglichst großes Spektrum abzubilden. Die Kriterien sind dabei für alle Kandidaten dieselben: Neben dem Basisfunktionsumfang und der Integration in die Angebote der eigenen Plattform und eventueller Konkurrenzplattformen spielen die Themen Security und Compliance ebenso eine Rolle wie die Möglichkeit, die Oberflächen anzupassen. Da ist vielerorts ein einheitliches Aussehen gemäß Corporate-Identity-Richtlinien gern gesehen.

Martin Gerhard Loschwitz Martin Gerhard Loschwitz ist freier Journalist und beackert regelmäßig Themen wie OpenStack, Kubernetes und Ceph.

Schließlich stellt sich die Frage nach der Verbindungsfreudigkeit: Gibt es beispielsweise die Option, eine Monitoringlösung mit Slack oder GitHub zu verbinden? Welche Paging-Mechanismen stehen zur Verfügung und wie sind sie in das kommerzielle Angebot integriert? Die folgende Übersicht liefert die Antworten.