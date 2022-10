Inhaltsverzeichnis Meetings mit KI transkribieren: Tucan.ai im Test Meetings mitschneiden Fazit Artikel in c't 21/2022 lesen

Der Transkriptionsdienst Tucan.ai setzt Audiodaten in geschriebenen Text um. Die künstliche Intelligenz dahinter läuft auf Servern in Frankfurt am Main. Der Dienst unterstützt die Audiodateitypen AAC, FLAC, M4A, MP3 und WAV. Er nimmt auch Videodateien der Typen MP4, MOV und WMV entgegen, allerdings nur bis zu einer Dateigröße von 2 GByte. Alternativ hängt er sich in Zoom- oder Teams-Meetings.

Eine Transkription kostet 0,72 Euro pro Minute. Man kann bei Tucan.ai auch Kontingente vorbestellen: Drei Stunden Transkript kosten 65 Euro und damit nur noch halb so viel pro Minute. Ein Abo mit einjähriger Laufzeit inklusive zehn Stunden Transkript pro Monat kostet bei Tucan.ai 70 Euro im Monat – etwa 7 Euro pro Stunde. Die Preise sind schwer zu durchschauen. Leider ist das auch bei der Konkurrenz üblich: Die wenigsten rechnen transparent nach Minuten ab.

Das Transkript eines Testdiktats stand nach branchenüblichen vier Minuten zum Download bereit. Tucan.ai transkribiert auf Deutsch und Englisch mit minimalen Fehlern, die vor allem Begriffe und Abkürzungen betreffen, die nicht im Lexikon stehen wie "NFT".