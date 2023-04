Inhaltsverzeichnis Musik-Apps für iPhone, iPad & Mac im Test: Melodyne, MobileSheets, Ableton Note MobileSheers: Lautlose Noten Ableton Note: Der Hosentaschen-DAW Melodyne: Der Stimmenstimmer

Musikmachen am Mac, iPhone oder iPad macht Spaß. Passende Apps dazu gibt es wie Sand am Meer. In unserem aktuellen Test hat sich Mac & i nun drei interessante Produkte angesehen, die verschiedene Bereiche der digitalen Musikproduktion an Apple-Geräten abdecken: Vom Musikspielen mit iPad-Hilfe über die Songerstellung am iPhone bis hin zur Tonkorrektur im Studio.

MobileSheets wandelt das iPad zur digitalen Musikpartitur. Mit Ableton Note startet man elektronische Musikprojekte auf dem iPhone. Melodyne schließlich bringt Gesang und Instrumente auf die richtige Tonhöhe, auch wenn man sich verspielt oder versungen hat. Das Preisspektrum der Apps ist breit, liegt zwischen 7 Euro und 700 Euro.