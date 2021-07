Inhaltsverzeichnis Microsoft Flight Simulator für Xbox im Test: Ruckelfrei in 4K ohne Sim-Abstriche Grafische Opulenz in 4K oder 120 fps Gleicher Inhalt, weniger Zusätze Fazit

Dass der Flight Simulator von Microsoft atemberaubend gut aussehen kann, ist durch die PC-Version hinlänglich bekannt. Doch die Performance ließ bisher selbst auf High-End-PCs zu wünschen übrig: Hohe Auflösung und viele Details drückten die Frameraten auf jedem System unter 60 Bilder pro Sekunde. Ausgerechnet die Konsolen-Version für die XBox Series X (Test) soll nun flüssig in 4K spielbar sein und bis zu 120 fps in niedrigeren Auflösungen schaffen.

Genau das tut sie und das so souverän, dass man es anfangs schwer glauben mag. Anhand der nahezu finalen Vorabversion konnten wir uns überzeugen, was der Microsoft Flight Simulator auf der Xbox Series X leistet und welche Zugeständnisse an die Konsolen-Hardware und -Spieler gibt. Für Vorbesteller hat der Preload bereits begonnen, ab dem 27.7. darf dann jeder Hand an den Steuerknüppel legen und seine virtuellen Runden durch die Lüfte drehen.

Ein gutes Jahr nach der Veröffentlichung der PC-Version ist die damals vorsichtig angekündigte Konsolenversion fertig und sie läuft nicht nur auf der potenteren Xbox Series X (Test), sondern auch auf der Xbox Series S (Test). Wir haben uns für unseren Test auf die Series X beschränkt, denn die bietet das bessere Gesamtpaket für die meisten Spieler.