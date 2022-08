Inhaltsverzeichnis Mini-PC-Barebone im Test: Asrock Industrial NUC Box-1260P mit Intels Alder-Lake Lautheit und Leistungsaufnahme Fazit und Testtabelle Artikel in c't 17/2022 lesen

Die an Intels Mini-PC-Format NUC (Next Unit of Computing) angelehnte Box-Reihe von Asrock Industrial gibt es jetzt auch mit modernen Alder-Lake-Innereien, sprich Intels aktueller, hybrider Kernarchitektur. Mini-Barebones wie dieser sind etwa für digitale Anzeigetafeln gedacht, die aufwendige Inhalte wie Kursverläufe auf mehreren Bildschirmen anzeigen. Daheim nutzen viele sie als kompakten Media-Center-PC oder Arbeitsrechner für Büroaufgaben und Videokonferenzen. Wir haben das knapp 800 Euro teure Topmodell mit dem Zwölfkernprozessor Core i7-1260P getestet.

Wie bei Barebones üblich, muss man für einige Bauteile selbst sorgen. Bei der Box-1260P sind das DDR4-Speicherriegel im SO-DIMM-Format und eine SSD (oder 2,5-Zoll-HDD, wenn man das wirklich noch will). Die Hardware bauen auch handwerklich weniger Begabte in ein paar Minuten ein, man braucht dazu nur einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher. Das Betriebssystem – wir haben Windows 10, 11 und Ubuntu Desktop 22.04 LTS probiert – muss man ebenfalls selbst organisieren.

Die Anschlussvielfalt ist für so ein kompaktes Gehäuse beachtlich. Vorn warten neben der 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse zwei der verdrehsicheren Typ-C-Buchsen, die im Test rund 2 GByte/s schafften. Die Typ-A-Buchse war, wie auch die beiden an der Rückseite, mit 1 GByte/s nur halb so schnell. Das reicht für USB-Sticks locker. Hinten sitzen auch die beiden 2,5-Gbit/s-Netzwerkanschlüsse, die im Test die erwarteten knapp 300 MByte/s sendeten und empfingen. Dazu baut Asrock zwei klassische Bildschirmanschlüsse ein – HDMI 2.0b und DisplayPort 1.4a –, die in Kombination mit den Typ-C-Buchsen im Alt-Mode zusammen vier 4K-Bildschirme beschickten.