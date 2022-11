Inhaltsverzeichnis Mini-PC im Test: Intel NUC12WS mit Hybridprozessor Core i7-1260P Ausstattung und Bestückungsmöglichkeiten Leistung Fazit Testtabelle Artikel in c't 25/2022 lesen

Die Rechenleistung moderner Mobilprozessoren genügt für Alltagsaufgaben locker. Daher sind Mini-PCs mit Notebooktechnik beliebt. Intel liefert in der Baureihe "Next Unit of Computing" (NUC) nun auch Versionen, die mit einem Core-i-Prozessor der zwölften Generation "Alder Lake" bestückt sind. In unserem Testexemplar steckt einer der stärksten 28-Watt-Typen, der Core i7-1260P mit vier Performance-(P-)Kernen und acht effizienten (E-)Kernen. Zusammen verarbeiten sie 16 Threads: die P-Cores je zwei und jeder E-Core einen.

Die Buchstabenkombination "WS" in der Produktbezeichnung NUC12WS steht für die NUC-Familie Wall Street Canyon. Sie hat mehr als 30 Mitglieder, weil Intel sie einerseits als Barebones anbietet sowie andererseits auch inklusive DDR4-RAM und SSD als Komplettrechner mit vorinstalliertem Windows 11. Außerdem gibt es zwei unterschiedlich hohe Gehäuse: die flachen Typen mit einem "K" in der Typenbezeichnung und die höheren "H"-Varianten, in die zusätzlich ein 2,5-Zoll-SATA-Datenträger passt. Etwas billiger sind jeweils die "Lite"-Versionen ohne Thunderbolt 4, die auch keine rückseitigen USB-C-Buchsen haben und daher auch nur je zwei Displays ansteuern können.

Weitere Vielfalt ergibt sich durch unterschiedliche Prozessoren vom Core i3-1220P über den Core i5-1240P bis hin zum Core i7-1260P. Die "vPro"-Versionen mit Core i5-1250P oder i7-1270P haben Fernwartungsfunktionen für Bürocomputer; ansonsten unterscheiden sie sich nicht von den vorgenannten. Unser Testmuster mit Core i7-1260P kostet als Barebone rund 700 Euro, die Versionen mit Core i5-1240P sind ab etwa 530 Euro erhältlich. Für den NUC12WS mit Core i3-1220P fanden sich bis Redaktionsschluss Anfang November noch keine Angebote.