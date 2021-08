Inhaltsverzeichnis Mittelklasse-Smartphones mit 5G: OnePlus Nord CE und Sony Xperia 10 III im Test Kameras und Leistung Einzelbesprechungen Fazit und Testtabelle Artikel in c't 16/2021 lesen

Obwohl nur wenige Millimeter Größenunterschied zwischen OnePlus Nord CE und Sony Xperia 10 III liegen, fühlt man den Unterschied deutlich. Das kleinere und schmalere Sony Xperia 10 III lässt sich besser einhändig bedienen. Aufgrund seines gläsernen Rückens hinterlässt es einen hochwertigen Eindruck und könnte auch als Oberklasse-Smartphone durchgehen, da knarzt und knirscht nichts. Für das OnePlus mit Kunststoffrückseite gilt das nicht, beim Verwindungstest knarzt das Gerät etwas.

Auf spektakulär um die Kante gebogene Displays verzichten beide Hersteller. Ein praktischer Nachteil ist das nicht, im Gegenteil lassen sich plane Displays besser mit einer Hülle schützen. War das langgezogene 21:9-Display des Sony Xperia 1 vor zweieinhalb Jahren noch ein Unikum, setzt Sony mittlerweile für seine Smartphones ausschließlich auf dieses Format – und einige andere Hersteller haben nachgezogen. OnePlus kommt dem mit dem 20:9-Panel im Nord CE 5G zumindest nahe. Der Vorteil: Mehrere Apps lassen sich so über- oder im Querformat nebeneinander anordnen, ohne dass sie unbedienbar werden. Der vermeintliche Vorteil, dass Filme so besonders spektakulär aussehen, wie es die Hersteller gerne behaupten, entpuppt sich in der Realität dagegen meist als Nachteil. Kaum ein Film liegt im 21:9-Format vor, die meisten Serien oder Filme sieht man deswegen mit dicken seitlichen Balken. Selbiges gilt für Fotos.

An den Panels selbst gibt es nichts zu beanstanden. Das im OnePlus stellt maximal 90 Hertz, das im Sony 60 Hertz dar. Im direkten Vergleich sieht Scrollen auf dem OnePlus deshalb flüssiger aus. In Sachen maximaler Helligkeit geben sich die Smartphones nichts, beide regeln im Automatikmodus hoch genug, um das Display auch in der prallen Sonne ablesen zu können. Im Dunkeln dimmt das Sony-Smartphone die Helligkeit noch ein wenig weiter herunter – angenehm beim Lesen.