Mobile Wallbox für E-Autos: Juice Booster 3 air im Test Ersteinrichtung Fazit

Der Juice Booster sorgte schon bei E-Fahrern der ersten Stunde dafür, dass ihnen unterwegs nicht der "Saft" ausging. Das Schweizer Unternehmen Juice Technology hatte damit recht früh ein Produkt am Start, das als mobile Ladelösung – quasi eine mobile Wallbox – in ganz Europa taugte. An einem Ende sitzt der Typ-2-Stecker fürs E-Fahrzeug, in der Mitte die Ladeelektronik in einer verkapselten Metallröhre, am anderen Ende der Bajonett-Verschluss von Juice Technology, für den es 30 verschiedene Adapter zur Wandbuchse gibt.

Der aktuelle Juice Booster 3 air erweitert das Konzept um das Thema Konnektivität: Über Bluetooth und WLAN lässt er sich per App ansprechen und hält Verbindung zur Juice-Cloud, die eine Ladestatistik vorhält und auch mehrere Juice Booster verwalten kann.

Der Einstiegspreis liegt bei rund 1500 Euro, die Adapter schlagen mit etwa 100 Euro pro Stück zu Buche. Neben den Steckern fürs einphasige und dreiphasige AC-Laden findet sich auch ein Typ-2-Stecker fürs Laden an einer Wallbox. Das scheint nur auf den ersten Blick ungewöhnlich: Setzt man den Adapter auf, wird die Ladeelektronik im Juice Booster überbrückt und das Set gibt sich als passives Ladekabel. So muss man auf Reisen ein Kabel weniger im Auto verstauen.