Moderner Dia-Abend: Fotoshow-Programme für Windows und macOS

Das Licht geht aus, alle Augen richten sich auf die weiße Leinwand, die sich unter dem getäfelten Dachgeschoss spannt. Etwas klackert im Projektor und, wo vorher nichts als Weiß war, erheben sich nun schroffe Klippen über türkisfarbenem Wasser – fast so, als wären meine Schwester und ich wieder am Gardasee. Die Technik hat sich seit diesem Spätsommerabend in den 80er-Jahren geändert. Die Magie einer Diashow entfaltet sich noch heute. Fotoshow-Software und Laptop ersetzen den Projektor, um die Fotos aus dem letzten Urlaub oder von der Familienfeier bestmöglich in Szene zu setzen.

Voraussetzung für die Teilnahme am Test war, dass das Programm Fotoshows mit Bildübergängen sowie Bewegungseffekten animiert und das Resultat mindestens in Full HD als Videodatei ausgibt. Die meisten Programme unterstützen 4K-Auflösung oder mehr. So qualifizierten sich die Windows-Programme DiaShow Ultimate von AquaSoft, Magix Fotostory Deluxe, PhotoStage von NCH Software und Slideshow Studio HD von Ashampoo. Boinx FotoMagico läuft ausschließlich unter macOS, Movavi Slideshow Maker unter Windows und macOS. 4K Slideshow Maker auch unter Ubuntu.

Import und Export

Das Fotoshow-Projekt sollte mit der Bildauswahl beginnen. Die Bilder exportieren Sie am besten als JPEG-Dateien in einen Projektordner. Alle Programme außer dem kostenlosen 4K Slideshow Maker binden auch Bilddateien anderer Formate sein. Die meisten können Videos integrieren (siehe Testtabelle). Einzig das Mac-Programm FotoMagico konnte im Test ICC-Farbprofile interpretieren. Grundsätzlich sollten Sie die Fotos daher im Farbraum sRGB exportieren.