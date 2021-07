Inhaltsverzeichnis Mountain Everest Max: Modulare Gaming-Tastatur im hochwertigen Gehäuse Hochwertiges Aluminiumgehäuse Bedienung und Einstellungen Fazit

Eine Besonderheit der Gaming-Tastatur Everest vom deutschen Hersteller Mountain sticht sofort ins Auge: Sie besteht aus mehreren Modulen, die man aneinander steckt. Die verwendeten Cherry-Switches lassen sich mit einem beiliegenden Werkzeug problemlos austauschen. Unter jedem Switch leuchtet eine programmierbare RGB-LED.

Ein Ziffernblock mit vier LCD-bestückten Zusatztasten und ein Medien-Dock mit Infodisplay koppeln mit Magneten an je zwei verschiedenen Positionen an. Für mehr Flexibilität stellt das Ziffernfeld auch per mitgeliefertem USB-C-Kabel die Verbindung zur Tastatur her – einzeln lässt es sich darüber aber nicht betreiben. In der Everest Max genannten Vollausbaustufe sind beide Ansteckmodule zusammen mit einer Handballenauflage enthalten. Alternativ kommt die Everest Core ohne diese Zusätze in TKL-Bauform (Tenkeyless, ohne Ziffernblock) daher. Die Zusatzmodule sind zudem separat im Onlineshop von Mountain erhältlich.

Mit der dazugehörigen Software steuern Sie die RGB-Beleuchtung und legen die Funktion für alle Tasten fest – etwa mit Makros oder Verknüpfungen zu Programmen. In der neuesten Version ist auch eine Steuerung der Aufnahme-Software OBS Studio integriert.