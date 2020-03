Inhaltsverzeichnis Multiroom-Audio: Apples AirPlay 2 gegen Sonos, Teufel und Yamaha Mit Bluetooth geht fast alles AirPlay 2 Sonos, Teufel und Yahama Fazit Artikel in Mac & i 1/2020 lesen

Was haben wir Apple-Anwender es gut: Zur drahtlosen Übertragung von Musik nutzen wir einfach AirPlay 2, das Apple in all seinen Systemen integriert hat. Die Bedienung geht nach kurzer Eingewöhnung gut von der Hand, und so dirigiert man flott nahezu jede Klangquelle per Klick oder Wisch auf das Streaming-Gerät seiner Wahl.

Kopfschmerzen bereitet es allerdings, sobald man Streaming-Boxen unterschiedlicher Hersteller kombinieren möchte. Solange alle Beteiligten AirPlay 2 verstehen, ist die Welt noch halbwegs in Ordnung. Spätestens aber, wenn inkompatible Geräte eines anderen Anbieters hinzukommen, wird es knifflig. Auf dieses Szenario stößt schnell, wer etwa eine Soundbar für seinen Fernseher sucht, das Modell der Wahl sich aber lediglich per Bluetooth drahtlos mit Musik versorgen lässt.

Auch Liebhaber von eher "klassischem" HiFi-Gerät, die angesichts smarter Boxen à la HomePod die Nase rümpfen, landen rasch bei anderen Herstellern. Die große Frage: Lohnt es sich, als Apple-Anwender auf AirPlay-2-Kompatibilität zu achten, oder setzt man lieber auf eine konkurrierende Streaming-Lösung, die dann unter Umständen mehr zu bieten hat? Um diese Frage zu beantworten, haben wir AirPlay 2 mit Sonos, Teufel Raumfeld und Yamaha MusicCast verglichen. Wir haben uns dabei nicht nur die Fähigkeiten der Streaming-Lösungen angeschaut, sondern auch das Angebot an entsprechenden Geräten wie Boxen und Receivern.