Inhaltsverzeichnis Musizieren und Produzieren unter Linux: Das kann der Plug-in-Host Carla Carla als Schnittpunkt von virtuellen Instrumenten Bedienoberfläche und Formate Hardware-Anforderungen Standalone-Programme als Plug-ins einbinden Fazit

Musikproduktion unter Linux stellt dank Echtzeitkernel und dem Soundserver Jack seit etlichen Jahren kein Problem mehr dar. Komplettlösungen wie die freie Digital Audio Workstation (DAW) Ardour aber auch Bezahlsoftware wie BitwigStudio oder Tracktion Waveform machen Linux zum vollwertigen Musikstudio. Aber wie ist es, wenn man mit Linux musizieren will? Hier hilft der modulare Plug-in-Host Carla des portugiesischen Entwicklers Filipe Coelho.

Der Plug-in-Host selbst erzeugt keine Klänge, sondern erlaubt das Laden von Softwaremodulen, die Musikinstrumente oder Effektgeräte nachbilden und sich beliebig kombinieren lassen. Aber auch nur einzelne Bauteile solch virtueller Instrumente und Effekte, etwa Filter oder Wellenformerzeuger (Oszillatoren), sind nutzbar. Einzige Voraussetzung: Die Module müssen in einem vom Host unterstützten Format vorliegen.

Carla selbst gibt es auch als VSTx-Version. Sie macht in Tracktion Waveform auch LV2 Plug-ins wie CALF Monosynth und den virtuellen Gitarrenverstärker GuitarixAmp verfügbar. (Bild: Screenshot / Hartmut Noack)

In dieser Hinsicht gleicht Carla (Download) einer Universalsteckdose: So lassen sich native Linux-Module in den Formaten LADSPA, LV2 und VSTx einbinden. Letztere bieten die Entwickler hin und wieder auch im nativen .SO-Format an. VST2 und VST3 als Windows-DLL kann man ebenfalls laden und formatunabhängig und frei miteinander verbinden. Leistung und Stabilität hängen dabei immer von der Qualität des jeweiligen Moduls ab. Längst nicht alle DLL-Module, die in Windows gut funktionieren, laufen problemlos in Carla unter Linux. Generell ausgeschlossen sind mit iLock oder ähnlichen Hardware-Dongles kopiergeschützte Plug-ins.