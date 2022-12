Inhaltsverzeichnis Neun kompakte Oberklasse-Notebooks ab 1000 Euro im Test Ausstattung (Kein) Recht auf Reparatur Schnittstellen Performancegefälle Einzelbesprechungen Fazit Vergleichstabelle Artikel in c't 1/2023 lesen

Viele Notebooks, die in den vergangenen Monaten angekündigt wurden, kommen erst dieser Tage in den Handel. Alle neun Kandidaten, die wir hier versammelt haben, hätten konzeptionell bereits in unseren Vergleichstest von 13- und 14-Zöllern gepasst, der im Spätsommer 2022 erschienen ist. Die meisten konnte man damals aber noch nicht kaufen. Das technische Innenleben entstammt bei allen Kandidaten den aktuellen Prozessorgenerationen AMD Ryzen 6000 beziehungsweise Intels zwölfter Core-i-Generation. Beide wurden vor einer gefühlten Ewigkeit, nämlich im Januar 2022, enthüllt.

Lieferschwierigkeiten und schlechte Verfügbarkeit ist man seit Corona ja irgendwie gewohnt, doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Welt erneut (und in mehr als nur betriebswirtschaftlicher Sichtweise) erschüttert. Die Transportkosten haben wegen längerer Transportstrecken von Asien nach Europa nochmals angezogen. Weil die Preise für Lebensmittel und Energie massiv gestiegen sind, bleibt weniger Geld für Konsumgüter übrig. Und deutlich verschobene Wechselkurse zwischen US-Dollar und Euro machen neue Hardware hierzulande extra teuer. Die Hersteller reagieren darauf, indem sie ihr Portfolio zusammenstreichen.

Das heißt nicht unbedingt, dass bereits entwickelte Notebooks gar nicht mehr auf dem Markt kommen. Sie werden aber anders angeboten: So kann man die hier getesteten Acer Swift 5 (SF514-56T), Huawei MateBook X Pro (2022) und Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (ARB) nur in jeweils genau einer Ausstattungsvariante zu 1500, 2100 beziehungsweise 1000 Euro kaufen. Das 1000-Euro-ThinkBook führt einem zudem die Preissteigerungen der jüngeren Vergangenheit in der Mittelklasse vor Augen: Frühere Iterationen des ThinkBook 13s gingen prä-corona zu Straßenpreisen ab 700 Euro über die Ladentheken.