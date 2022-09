Inhaltsverzeichnis Neun kostenlose 3D-CAD-Tools für Maker im Überblick Praxiserprobt Auflistung der Programme Einzelbesprechungen Bewertungskriterien nach Use-Cases Vergleichstabelle Fazit

Wie viel Planung man für seine Hobbyprojekte braucht, dazu dürfte es so viele Meinungen wie Maker geben – während die einen sich nur bei Extreme Basteling so richtig entspannen können, wollen andere in ihrer kostbaren Freizeit keine Umwege gehen und planen vorab jedes Detail minutiös (und genießen es). Aber spätestens, wenn digitale Werkzeuge wie 3D-Drucker, Fräsen oder Lasercutter ins Spiel kommen, geht es ohne Software für präzise Konstruktion einfach nicht mehr: Aus einer vagen Idee oder Skizze lässt sich nun mal kein G-Code für die Maschinensteuerung erzeugen, die KI dafür ist noch nicht erfunden.

Aber auch wer Möbel tischlert und die Teile dafür auf herkömmliche Weise auf der Kreissäge zuschneidet, profitiert davon, sein Projekt vorab in CAD-Software zur Probe zu bauen: Man bekommt nicht nur einen ersten Eindruck, wie das Ganze im fertigen Zustand aussehen wird. Die passende Software liefert außerdem auf Knopfdruck bemaßte Pläne zum Drucken oder auch Stücklisten für den Zuschnitt. Wer will, kann meist auch probieren, ob sich Türen, Klappen oder Schubkästen so nutzen lassen, wie gedacht, da passieren sonst auch gerne mal böse Überraschungen …

Die gute Nachricht: Für erstaunlich viel leistungsfähige bis professionelle 3D-Software muss man nichts bezahlen. Zumindest nicht, wenn man keine kommerziellen Interessen mit seinen Projekten verfolgt. Der Wermutstropfen: Kaum ein Gratis-3D-Programm ist für alle Arten von Maker-Projekten ideal ausgestattet; alle haben Stärken und Schwächen, eignen sich für manche Vorhaben besonders gut und für andere gar nicht.