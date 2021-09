Inhaltsverzeichnis Nikon Z fc gegen Olympus E-P7 im Test: Spiegellose Systemkameras im Retro-Design Solides Weiterso

Die Kamerahersteller haben sich in den vergangenen Monaten vor allem in preislich gehobene Gefilde zurückgezogen. Von dort her senden sie mit Vorliebe vollformatige beziehungsweise spezialisierte Nischenkameras, die Geschwindigkeitsrekorde in jeglicher Hinsicht brechen.

Nikon Z fc und Olympus E-P7 bringen eine willkommene Abwechslung. Beide spiegellose Systemkameras kosten weniger als 1000 Euro und sind – das ist völlig ironiefrei gemeint – erstaunlich gewöhnlich: Keine Megapixelhöhenflüge, keine Fokuspunktrekorde, keine monströsen Serienbildraten, keine Videogigantomanien, keine Preisrekorde…

Solides Weiterso

Sie trumpfen nicht mit ihren technischen Daten auf und sind dennoch besonders, denn für ihre Kamerafamilien sind sie richtungsweisend. Im speziellen trifft das freilich auf die Olympus E-P7 zu, ist sie doch die erste Kamera von OM Digital Solutions (OMDS). In diesem Unternehmen ging die Kamerasparte von Olympus Anfang des Jahres vollständig auf. Mehrheitseigner ist der japanische Finanzinvestor Japan Industrial Partners. Der Erfolg oder Misserfolg der E-P7 ist ein Gradmesser dafür, ob Fotografinnen und Fotografen trotz der Aufgabe des Traditionsherstellers Olympus weiterhin Vertrauen in das System haben – und in den neuen Besitzer.