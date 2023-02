Inhaltsverzeichnis Lenovo Go Wireless USB-C Charging Kit für Notebooks im Test Dimensionierung Start-up-Technik Fazit Artikel in c't 6/2023 lesen

Anders als bei Smartphones hat es das induktive Laden bei Notebooks bislang nicht weit gebracht: Die Akkukapazitäten sind viel größer, sodass auch viel größere Energieflüsse nötig sind, um sie schnell genug zu betanken. Uns ist nur ein Notebook mit induktiver Ladespule bekannt, das es über den Prototypenstatus geschafft hat, also tatsächlich im Handel zu kaufen war. Das ist über zehn Jahren her und das Gerät hatte just das Manko, zu lahm zu laden.

Nun verkauft Lenovo in seinem Katalog an Notebookzubehör, welches unter dem Sammelnamen Go läuft, ein Nachrüstkit für Notebooks, dass schnelles Laden ohne Kabel verspricht: das Wireless USB-C Charging Kit. Anders als der Name suggeriert, rüstet es aber kein drahtloses USB-C nach. Streng genommen bekommt man damit noch nicht einmal das, was man üblicherweise unter drahtlosem Laden versteht.

Das Kit besteht aus zwei Komponenten: Man bekommt eine Ladematte mit zwölf metallenen Kontaktflächen sowie einen dicklichen Adapterstreifen, der unter ein beliebiges Notebook geklebt wird. Er enthält unten zwei Kontakte, die immer nur genau zwei Pads der Ladematte berühren – egal wie man das Notebook mit dem Adapterstreifen darauf platziert. Die Energie, die dann über die zwei Kontaktpunkte fließt, speist ein am Adapterstreifen hängender USB-C-Stecker ins Notebook ein. Weil der USB-C-Stecker permanent am Notebook eingesteckt bleiben kann, hat man auch bei dieser kontaktbehafteten Technik den Vorteil, dass man das nachgerüstete Notebook einfach abstellen oder mitnehmen kann, ohne dass man an einem Stecker friemeln müsste.