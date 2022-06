Inhaltsverzeichnis Nützliche Tools für Windows: Das können Microsofts PowerToys FancyZones, Datei-Explorer-Add-Ons und Bildgrößenänderung Tastatur-Manager, Mausdienstprogramme, PowerRename und PowerToys Run Tastenkombinationsübersicht und Videokonferenz-Stummschaltung Fazit Artikel in c't 13/2022 lesen

Mit den von Microsoft als Open Source auf GitHub veröffentlichten PowerToys erweitern Sie Windows um einige praktische Features, die allesamt die Produktivität steigern. Die meisten Tools der Sammlung starten Sie mit einer Tastenkombination, manches ist ins Explorer-Kontextmenü oder in den Infobereich der Taskleiste integriert. Dort liegt auch ein PowerToys-Icon, das per Doppelklick die Einstellungen-App für die PowerToys öffnet. Tools, die Sie nicht benötigen, können Sie dort deaktivieren.

Die Funktion Immer im Vordergrund rufen Sie per Windows+Strg+T auf. Sie tackert ein Fenster dauerhaft im Vordergrund fest, damit Sie es beim Hantieren mit mehreren Fenstern schneller griffbereit haben – ideal zum Beispiel für die Taschenrechner-App. Das Ganze funktioniert auch für mehrere Fenster gleichzeitig; Dicke und Farbe des Rahmens der Fenster können Sie verändern. Um ein Fenster wieder zu lösen, drücken Sie abermals Windows+Strg+T oder schließen es einfach.

Mit Awake weisen Sie Windows an, nicht in den Energiesparmodus zu wechseln. Wahlweise bleibt auch der Bildschirm eingeschaltet. Praktisch ist das, wenn der PC wegen wichtiger, länger dauernder Aufgaben aktiv bleiben soll. Es ist eine der wenigen Funktionen, die Sie nicht per Tastenkombination starten, stattdessen klicken Sie auf die Kaffeetasse im Infobereich der Taskleiste. Über "Mode" teilen Sie dem Tool mit, ob das System dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum aktiv bleiben soll. Für die temporäre Variante bietet das Kaffeetassen-Icon 30, 60 oder 120 Minuten an – brauchen Sie andere Zeitspannen, können Sie die in den PowerToys-Einstellungen setzen.