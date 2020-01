Inhaltsverzeichnis Nvidia Shield TV Pro: Mediaplayer mit Dolby Vision und 4K-Upscaling Dolby Vision zunächst nur mit Netflix Artikel in c't 2/2020 lesen

Schon die erste Generation des Shield TV Pro gibt Videos bis zur 4K-Auflösung mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range) im am weitesten verbreiteten Format HDR10 wieder. Das neue Modell bietet zusätzlich Dolby Vision. In puncto Offenheit ändert sich hingegen nichts. Nutzer können wie beim 2015er-Modell nicht nur Videostreamingdienste wie Netflix, Amazon Video und Joyn nutzen, sondern auch eigene Videos in bester Bild- und Tonqualität (inklusive der 3D-Soundformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D) abspielen, etwa von einem NAS.

Möglich macht dies die Player-Software Kodi, die sich ohne Tricks über den Google Play Store installieren lässt.

Das neue Shield TV gibt es in zwei Ausführungen: eine Standardvariante in neuer Röhrenform und die hier getestete Shield TV Pro, die sich auf Abbildungen kaum vom Vorgänger unterscheidet. Doch der Schein trügt: Die 2019er-Version ist nur noch etwa halb so groß wie das alte Modell.