Inhaltsverzeichnis Objektivtest: Makrofestbrennweiten für APS-C-Kameras mit und ohne Spiegel Zubehör Testergebnisse in der Einzelbesprechung Fazit und Tabelle Artikel in c't Digitale Fotografie 6/2019 lesen

Makrofotografie lässt uns in verborgene Welten eintauchen und uns Strukturen, Farben und Details erkunden, die die üblichen Motiven nicht bieten. Dieser Schatz lässt sich aber nur mit spezialisierten Objektiven heben. Schon mehrfach haben wir uns deshalb dem Thema Makro-Objektive fürs Vollformat gewidmet, aber auch Fotografen mit APS-C-Kameras müssen nicht außen vor bleiben.

Wie im großformatigen Segment haben die Hersteller auch bei ihren "Consumer"-Kameras ein breites Angebot an Weitwinkel- und Teleoptiken, von günstig bis teuer. Dabei muss man den Crop-Faktor, also die Vergrößerung durch den Beschnitt des Bildkreises im Hinterkopf behalten: Ein 35-Millimeter-Objektiv hat am APS-C-Sensor die Bildwirkung eines 50-Millimeter-Normalobjektivs. Die 85-Millimeter-Optik entspricht einem 127-Millimeter-Tele. Während entsprechend der Brennweite ein Vollformat-Objektiv mit 100 Millimetern Brennweite eine Naheinstellgrenze von 30 und mehr Zentimetern hat – und nur bei dieser kürzesten Fokusdistanz erzielt man den maximalen Abbildungsmaßstab – kann dieser bei vergleichbaren APS-C-Objektiven teils deutlich darunter liegen. So sind es beim Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM etwa zehn Zentimeter weniger. Wer lebende Tiere fotografieren möchte, befindet sich dann schnell innerhalb der Fluchtdistanz.

Testfeld auf einen Blick Testobjektive: Canon EF-S 35 mm f/2.8 Macro IS STM

Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM

Canon EF-M 28 mm f/3.5 Macro IS STM

Fujifilm XF60 mm F2.4 R Macro

Fujifilm XF80 mm F2.8 R LM OIS WR Macro

Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40 mm 1:2,8G

Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm 1:3,5G ED VR

Pentax HD-DA 35 mm F2,8 Makro Limited

Sony E 30 mm F3,5 Makro

Tamron SP AF 60 mm F/2.0 Di II LD [IF] Macro 1:1

Zeiss Touit 2.8/50M Kamerasysteme: Canon EF-S | Canon EF-M | Nikon F | Fujifilm X-Mount | Pentax K-Mount | Sony E-Mount mehr anzeigen

Hintergrund: So testet c't Fotografie Um eine objektive Vergleichbarkeit von Digitalkameras und Objektiven zu ermöglichen, unterziehen wir die Testgeräte einem aufwendigen Labortest. Testverfahren c't Fotografie

mehr anzeigen

Die getesteten Objektive dürfen – wie auch ihre Vollformatgeschwister – nicht nur als Makrospezialisten betrachtet werden, vielmehr eignen sie sich auch für andere fotografische Disziplinen. Die längeren Brennweiten im Testfeld bieten teilweise eine vergleichsweise hohe Lichtstärke und können damit auch hervorragend für die Porträtfotografie genutzt werden. Genauso verhält es sich bei den kürzeren Brennweiten, die sich alle im Bereich eines Normalobjektivs tummeln und damit echte Allrounder für Fotoaufgaben von Landschaft über Architektur, Street und Reportage sind.