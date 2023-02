Inhaltsverzeichnis Google One VPN im Test: VPN-Dienst für Android, iOS, macOS und Windows Trotz Nulltarif-VPN DNS-Anfragen durch den Tunnel Fazit Artikel in c't 5/2023 lesen

Google bietet mit seinem "One VPN" einen fortgeschrittenen Internetdienst zum Schutz der Privatsphäre in Netzwerken unbekannter Vertrauenswürdigkeit, also etwa Hotspots in Restaurants, auf Flughäfen oder im Ausland.

Der Dienst erinnert an Apples "Private Relay", der wie One VPN die IP-Adresse des Nutzers verbirgt und dessen Datenverkehr auf dem Weg zum Tunnelausgang vor Mitlesern durch Verschlüsselung schützt. One VPN kostet in Kombination mit mindestens 2 TByte Cloudspeicher ab 10 Euro pro Monat.

Anders als Private Relay, das auf iOS und macOS nur Apple-Anwendungen schützt, schleust One VPN sämtlichen Verkehr des Clients durch den Tunnel. Implementierungen für Android und iOS sind seit Längerem erhältlich, seit Ende 2022 auch für macOS und Windows. Auf aktuellen Pixel-Smartphones läuft der Dienst gratis. Bis zu sechs Geräte und fünf Familienmitglieder dürfen das VPN weltweit gleichzeitig nutzen.