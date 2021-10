Inhaltsverzeichnis Online-Shopping: Regionale Online-Marktplätze im Vergleich Webauftritt fürs Ladengeschäft Online-Händler werden Einzelbesprechungen Fazit Vergleichstabelle Artikel in c't 21/2021 lesen

Als Kunde bringt Ihnen der Einkauf per Internet den Komfort, vom Sofa aus und nach Ladenschluss zu shoppen. Im Corona-Lockdown ließen sich manche Dinge sogar nur so beschaffen. Als Händler bietet Ihnen das Internet eine Plattform, auf der Sie sich mit Ihrem Service vorstellen können, und vor allem erschließt es Ihnen zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten. Um die Umsätze, die Ihnen Amazon und Co. im Corona-Lockdown weggeschnappt haben, wieder aufzuholen, sollten Sie einmal über E-Commerce nachdenken, besonders darüber, dass Sie die lokale Kundschaft viel besser bedienen als die anonymen großen Plattformen.

Kunden finden bei Handelsriesen wie Amazon und eBay zwar sicher alles, was sie suchen, doch um das zu nutzen, müssen sie sich meist auf unbekannte Anbieter und überregionale Zustellung einlassen. Mit den Läden in ihrer Umgebung kennen sie sich dagegen weit besser aus, und diese haben sich auch auf ihre Käufer eingestellt. Für Geschäfte ist das ein Heimvorteil: Käufer können Artikel, die sie im Schaufenster sehen, im Webshop auch dann kaufen, wenn der Laden geschlossen hat.

Die Waren könnten sie dann per Fahrdienst nach Hause liefern lassen, vor Ort abholen oder einen Termin zur Anprobe vereinbaren. Auch die gute Beratung durch den Fachhandel ließe sich online auf Zeiten nach dem Ladenschluss erweitern.