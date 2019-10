Inhaltsverzeichnis Online-Umfragen: Zehn Web-Dienste im Vergleich Zehn Dienste im Test Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 22/2019 lesen

Wer von seinen Kunden, Mitarbeitern, Webseitenbesuchern oder Vereinsmitgliedern etwas wissen möchte, fragt sie am besten online. Einschlägige Dienste helfen dabei, Umfragen und Abstimmungen zu organisieren – ganz einfach per Browser. Der Organisator stellt Online-Fragebögen mit Ja/Nein-Antworten, Multiple-Choice-Fragen, Bewertungen oder freien Texteingaben zusammen, bindet sie dann auf der Firmenwebseite im Inter- oder Intranet ein oder verschickt Links zur Umfrage an alle Teilnehmer. Die nehmen bequem per Browser an der Befragung oder Abstimmung teil.

Die Dienste bieten dem Organisator viele Werkzeuge, mit denen er die Umfrageergebnisse auswerten und aufbereiten kann. Das Ganze ist nicht kostenlos, aber in der Regel deutlich billiger und zeitsparender als andere Methoden. Viele Anbieter offerieren zwar auch einen kostenlosen Basisdienst; der ist aber zumeist stark eingeschränkt.

Zehn Dienste im Test

Wir haben uns zehn Online-Umfragedienste angeschaut, die sich für den professionellen Einsatz eignen und deutlich flexiblere Möglichkeiten bieten als etwa das auf Terminabsprachen spezialisierte Doodle. Da die Dienste allesamt auf den Servern der jeweiligen Anbieter laufen und möglicherweise persönliche oder sicherheitsrelevante Daten verarbeiten, haben wir uns in einem separaten Beitrag mit den Datenschutzerklärungen der Anbieter befasst.