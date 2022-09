Inhaltsverzeichnis Plattformen für Log-Management im Vergleich Anforderungen ans Log-Management Tools und Plattformen Elastic Stack und OpenSearch Grafana Loki und Graylog Datedog und SolarWinds Cloud Splunk und Dynatrace Vendor-neutral in der Cloud: Log-Prozessoren Fazit Artikel in iX 9/2022 lesen

Moderne IT-Infrastrukturen sind durch eine Vielzahl von Anwendungen und Systemen mit wechselseitigen Abhängigkeiten gekennzeichnet. Wenn an einer Stelle etwas nicht funktioniert, kann die Ursache in einem Fehler an einer ganz anderen Stelle liegen.

Mit dem Einzug von Microservices, Containerclustern und Cloud-Applikationen kommen immer mehr Logquellen hinzu, die ein direktes Speichern am Host gar nicht mehr erlauben und oft die Fehlersuche durch viele unterschiedliche Komponenten und Rollen komplex machen. Das richtige Pod-Log zu finden, wenn der Webshop im Managed Kubernetes nicht mehr erreichbar ist, ist herausfordernd.

Neben dem Trend zu verteilten Systemen und unterschiedlichen Netzwerken stellen auch Single-Sign-on- und Zero-Trust-Security das Log-Management vor neue Herausforderungen. Es bietet sich daher an, Logs der Hostsysteme zu sammeln, an zentraler Stelle gebündelt zu speichern und verfügbar zu halten. Dort lässt sich auch hostübergreifend planen, wie lange man Logs vorhalten möchte (Log Retention).