Inhaltsverzeichnis Plug-in-Hybrid Kia Sportage im Test: SUV mit ordentlicher E-Reichweite Assistenten

Gutes Infotainmentsystem

Sitze und Platzangebot

PHEV mit 195 kW

Spritverbrauch

Stromverbrauch

Reichweite im Test E-Modus, Laden, Preis, Fazit Datenblatt Preisliste

Es gibt unterschiedliche Arten, auf sich aufmerksam zu machen, und Kia hat sich beim Sportage eine besonders eindrückliche überlegt. Ähnlich einem Lastwagen piepst das SUV beim Rückwärtsfahren so laut, dass sich nicht nur Leute umdrehen, sondern mitunter auch fragen, ob der Fahrer nicht ohne dieses aufdringliche Geräusch einparken kann. Nein, kann er nicht, denn seit diesem Modelljahr ist die Park-Beschallung im Sportage nicht mehr abschaltbar.

Das normale, vorgeschriebene Geräusch beim Vorwärtsfahren ist dagegen leise und dezent. Solche Kleinigkeiten fallen auf in einem Auto, in dem das Bemühen des Herstellers deutlich sichtbar ist, grobe Schnitzer zu vermeiden. Ein Test des Sportage PHEV zeigt, dass Kia diesbezüglich ziemlich erfolgreich war. Etwas Luft nach oben haben sich die Koreaner in einigen Bereichen aber noch gelassen.

Assistenten

Dazu gehören die Assistenten. So bremst der Sportage hin und wieder, wenn ein Auto am Straßenrand geparkt ist, selbst wenn die Spur vor ihm frei ist. Nicht ganz so dramatisch wie in einigen Skoda-Modellen erlebt ist die Macke, nach ein paar Hundert Metern Geradeausfahrt den Fahrer aufzufordern, die Hände ans Lenkrad zu nehmen – obwohl diese das Steuer nicht losgelassen haben.